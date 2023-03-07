Дунова (Зорова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунова (Зорова) Анастасия Николаевна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.02.1870 ст.

Муж: Дунов Иван Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1878 ст.

Сын: Дунов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.

Сын: Дунов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.

Сын: Дунов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дунов Иван Яковлевич

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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