Дунова (Зорова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1870 ст.
Муж: Дунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
15.09.1878 ст.
Сын: Дунов Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Дунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Дунов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1890 ст.
Сын: Дунов Пётр Иванович
Отец ребёнка: Дунов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно