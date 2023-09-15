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Suominen Antero Suominen

Место рождения

Лахти

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Suominen Paavo Suominen

Мать: Makkanen Laura

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