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Suominen Antero Suominen
Suominen Antero Suominen
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Место рождения
Лахти
Дата рождения
1980
Пол
Мужской
Отец
Suominen Paavo Suominen
1959 г.р.
Мать
Makkanen Laura
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец:
Suominen Paavo Suominen
Мать:
Makkanen Laura
Лахти
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