Соколиков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколиков Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2012

Отец: не указан

Мать: Соколикова Наталья

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