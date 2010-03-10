Звягинцева Анисия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти10.03.2010
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Звягинцев Герасим
Мать: Звягинцева Нинила
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1942
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.03.2010