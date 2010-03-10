Звягинцева Анисия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Анисия Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

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БМ
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Место
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Рождение
1913

Отец: Звягинцев Герасим

Мать: Звягинцева Нинила

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ладыгин Иван Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.06.1942

Сын: Ладыгин Петр Максимович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.03.2010