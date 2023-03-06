Морозова Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1892
Сын: Морозов Василий Никитович
Отец ребёнка: Морозов Никита Петрович
Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Морозов Никита Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно