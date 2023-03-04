Вшивцева Ирина Овдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Ирина Овдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704 ст.

Сын: Вшивцев Иван Нестерович

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1707

Сын: Вшивцев Софрон Нестерович

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Вшивцев Иван Нестерович

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Вшивцев Кирил Нестерович

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Дудина Марфа Нестерова

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Вшивцев Василий Нестерович

Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Нестер Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
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