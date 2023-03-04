Вшивцева Ирина Овдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич
Рождение ребёнка
1707
Сын: Вшивцев Софрон Нестерович
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Дудина Марфа Нестерова
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич
Рождение ребёнка
1719
Сын: Вшивцев Василий Нестерович
Отец ребёнка: Вшивцев Нестер Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710