Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1709 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Смерть
Неизвестно

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