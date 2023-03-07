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Майорова Мария Иванова

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

07.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Майоров Иван

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.02.1938

Сын: Захаренков Валентин Семёнович

Отец ребёнка: Захаренков Семён Фёдорович

Сызрань, Куйбышевской области
Родители в официальном браке не состояли
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренков Семён Фёдорович

Смерть
07.11.1966
Калуга, город Калуга, Калужская область
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