Майорова Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти07.11.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Майоров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1938
Сын: Захаренков Валентин Семёнович
Отец ребёнка: Захаренков Семён Фёдорович
Сызрань, Куйбышевской области
Родители в официальном браке не состояли
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1966
Калуга, город Калуга, Калужская область