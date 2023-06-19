Гончарова (Глазкова) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Глазкова) Татьяна Семеновна

Место рождения

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

20.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1953

Отец: Глазков Семен Андреевич

Мать: Глазкова Евдокия Севостьяновна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.05.1974

Сын: Гончаров Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Гончаров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.06.1979

Дочь: Назарова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гончаров Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.07.1987

Дочь: Косырева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Гончаров Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Николай Михайлович