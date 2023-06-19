Гончарова (Глазкова) Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения20.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1953
Рождение ребёнка
16.05.1974
Сын: Гончаров Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Гончаров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.06.1979
Дочь: Назарова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
20.07.1987
Дочь: Косырева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Гончаров Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно