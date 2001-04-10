Давлетбаков Фатхулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1942
Дата смерти10.04.2001
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1942
Отец: Давлетбаков Абдулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1963
Сын: Давлетбаков Валерий
Мать ребёнка: Давлетбакова Мария
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Давлетбакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлетбакова Мария
Смерть
10.04.2001