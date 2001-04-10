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Давлетбаков Фатхулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1942

Дата смерти

10.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1963 г.р.
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ПК
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Место
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Рождение
02.05.1942

Отец: Давлетбаков Абдулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1963

Сын: Давлетбаков Валерий

Мать ребёнка: Давлетбакова Мария

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлетбакова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлетбакова Мария

Смерть
10.04.2001