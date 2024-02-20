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Беляков Стефан Исаакович

Место рождения

Село Покровское Екатеринбургский уезд

Дата рождения

1856

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Беляков Исаак Ефимович

Мать: Белякова (Янина) Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Илья Стефнович

Мать ребёнка: Белякова (Глазырина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Белякова) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Белякова (Глазырина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Белякова) Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Белякова (Глазырина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.09.1886

Дочь: Булычева (Белякова) Надежда Степановна (Стефановна)

Мать ребёнка: Белякова (Глазырина) Анна Федоровна

Восприемники: Иоанн Исаакиевич Беляков и крестьянская жена Параскева Лабутина
Рождение ребёнка
1889

Сын: Беляков Александр Стефанович

Мать ребёнка: Белякова (Глазырина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Белякова) Параскева Стефановна

Мать ребёнка: Белякова (Глазырина) Анна Федоровна

Смерть
Около 1919
Причина смерти: Голод
Похороны
Неизвестно

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