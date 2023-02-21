Ананьева Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти27.05.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1876
Дочь: Шапошникова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лифанова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1886
Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1918
Домодедово, Домодедово, Московская область
Умерла в 67 лет.Хроническое воспаление печени.Похоронена возле церкви села Домодедово.