Ананьева Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Дарья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

27.05.1918

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1876

Дочь: Шапошникова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лифанова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
03.11.1886

Сын: Ананьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Василий Иванович

Отец ребёнка: Ананьев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Иван Иванович

Смерть
27.05.1918
Домодедово, Домодедово, Московская область
Умерла в 67 лет.Хроническое воспаление печени.Похоронена возле церкви села Домодедово.
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