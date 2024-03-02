Кашкаров Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1930
Дата смертиОколо 1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашкаров Сергей Вальрьевич
Мать ребёнка: Кашкарова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашкарова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Кашкарова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашкарова Марина
Смерть
Около 1998