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Кашкаров Валерий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1930

Дата смерти

Около 1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1930

Отец: Кашкаров Алексей Георгиевич

Мать: Кашкарова (Васильева) Нина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашкаров Сергей Вальрьевич

Мать ребёнка: Кашкарова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашкарова Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Кашкарова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашкарова Марина

Смерть
Около 1998

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