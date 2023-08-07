Сигаев Иван Макарович
Место рожденияБулатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Дата рождения1809
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна
Рождение
1809
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1857
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии