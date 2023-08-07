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Сигаев Иван Макарович

Место рождения

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна

Рождение
1809

Отец: Сигаев Макар Абраамович

Мать: Сигаева Матрена Дмитриевна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Сигаева Екатерина Михайловна

Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигаева Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1857
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии