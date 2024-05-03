Старопупова Матрона Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Старопупова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.
Сын: Старопупов Иван Федорович
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1854
Сын: Старопупов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Старопупов Николай Федорович
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Старопупова Агрепина Федоровна
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Старопупов Иван Федорович
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Старопупов Стефан Федорович
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1864 ст.
Дочь: Старопупова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно