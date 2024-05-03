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Старопупова Матрона Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старопупов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Старопупова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.

Сын: Старопупов Иван Федорович

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1854

Сын: Старопупов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Старопупов Николай Федорович

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Старопупова Агрепина Федоровна

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Старопупов Иван Федорович

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Старопупов Стефан Федорович

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
11.02.1864 ст.

Дочь: Старопупова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Старопупов Федор Иванович

Кукарино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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