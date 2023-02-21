Бахтюрин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтюрин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Котова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бахтюрина Евдокия Ивановна

Новый Усад, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Бахтюрин Федор Иванович

Мать ребёнка: Бахтюрина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бахтюрин Иван Иванович

Мать ребёнка: Бахтюрина Евдокия Ивановна

Старое Дружково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахтюрина Евдокия Ивановна

Смерть
?.07.1948
Новый Усад, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
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