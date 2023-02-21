Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Буров Валерий Владимирович
Буров Валерий Владимирович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1969
Пол
Мужской
Отец
Буров Владимир
Около 1946 г.р.
Мать
Бурова (Кичина) Вера Николаевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1969
Отец:
Буров Владимир
Мать:
Бурова Вера Николаевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия