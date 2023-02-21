Буров Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Валерий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1969

Пол

Мужской

Отец

Около 1946 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1969

Отец: Буров Владимир

Мать: Бурова Вера Николаевна

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