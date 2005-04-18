(Мамистова) Нина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1921
Дата смерти18.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1921
Рождение ребёнка
16.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Катков Давид Львович
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Делягин Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Делягин Игорь
Смерть
18.04.2005
Киров, город Киров, Кировская область