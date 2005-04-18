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(Мамистова) Нина Матвеевна

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Место рождения

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

08.09.1921

Дата смерти

18.04.2005

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Между 1896 и 1899 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1921

Отец: Мамистов Матвей Иванович

Мать: Медведева Мария Арсеньевна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Катков Давид Львович

Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делягин Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делягин Игорь

Смерть
18.04.2005
Киров, город Киров, Кировская область
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