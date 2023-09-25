Кузьмина Гликерия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Гликерия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сидор

Рождение ребёнка
27.08.1886

Сын: Кузьмин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Антонович

Самара, Самара, Самарская область
Село Петропавловское (возможно Петопавловка), округ 5 самарский Свидельельство рождении 86 запись о рождении в 1886 году
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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