Кузьмина Гликерия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сидор
Рождение ребёнка
27.08.1886
Сын: Кузьмин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Антонович
Самара, Самара, Самарская область
Село Петропавловское (возможно Петопавловка), округ 5 самарский Свидельельство рождении 86 запись о рождении в 1886 году
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно