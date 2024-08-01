Алыпов Конон
Место рождения
Дата рождения08.03.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1823
Отец: Алыпов Савва
Крещение
11.03.1823
Восприемники: того же села крестьянин Василиск Васильев Конышев
Бракосочетание
17.10.1841
Жена: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алыпова) Авдотья
Мать ребёнка: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алыпова) Наталья
Мать ребёнка: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Рождение ребёнка
30.03.1850
Сын: Алыпов Ефим
Мать ребёнка: Алыпова (Шмакова) Ефимия
Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно