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Алыпов Конон

Место рождения

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.03.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1823

Отец: Алыпов Савва

Мать: Алыпова (Короваева) Акилина

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Крещение
11.03.1823
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: того же села крестьянин Василиск Васильев Конышев
Бракосочетание
17.10.1841

Жена: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алыпова) Авдотья

Мать ребёнка: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Алыпова) Наталья

Мать ребёнка: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Рождение ребёнка
30.03.1850

Сын: Алыпов Ефим

Мать ребёнка: Алыпова (Шмакова) Ефимия

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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