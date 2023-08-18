Колупаева Марина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Марина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Колупаев Никифор Павлов

Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Колупаев Поликарп Павлов

Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Колупаев Корнило Павлов

Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Павел Спиридонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897