Колупаева Марина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Колупаев Павел Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897