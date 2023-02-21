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Черкасов Василий Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1952

Сын: Черкасов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Черкасова Анна Дмитриевна

Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жарикова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Черкасова Анна Дмитриевна

Луганская НР, Лутугинский р-н, с. Круглик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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