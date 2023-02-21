Черкасов Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1952
Сын: Черкасов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Черкасова Анна Дмитриевна
Украина, Луганская обл., Лутугинский р-н, с. Круглик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жарикова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Черкасова Анна Дмитриевна
Луганская НР, Лутугинский р-н, с. Круглик
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно