Дремин Гордей Сергиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремин Гордей Сергиев

Дремин Гордей Сергиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1900

Жена: Дремина Матрона Парфениева

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Дремин Евфимий Гордеев

Мать ребёнка: Дремина Матрона Парфениева

Рождение ребёнка
26.08.1903

Дочь: Анна Гордеева

Мать ребёнка: Дремина Матрона Парфениева

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close