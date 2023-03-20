Дремин Гордей Сергиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1900
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Дремина Матрона Парфениева
Рождение ребёнка
26.08.1903
Дочь: Анна Гордеева
Мать ребёнка: Дремина Матрона Парфениева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно