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Юдаков Егор Никитич

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Юдаков Никита Харитонович

Мать: Юдакова -

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Юдаков Устин Егорович

Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Юдаков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юдаков Понкрат Егорович

Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Юдаков Прокофий Егорович

Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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