Юдаков Егор Никитич
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Юдаков Никита Харитонович
Мать: Юдакова -
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Юдакова Федосья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно