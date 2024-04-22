Иосиф Илимов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Илим Кондратьев
Мать: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Иосифова
Мать ребёнка: Аграфена Григорьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Емельян Иосифов
Мать ребёнка: Аграфена Григорьева
Рождение ребёнка
1792
Рождение ребёнка
1806
Сын: Макар Осипов
Мать ребёнка: Аграфена Григорьева
Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Григорьева
Смерть
Неизвестно