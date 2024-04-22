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Иосиф Илимов

Место рождения

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Илим Кондратьев

Мать: Анна Степанова

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Иосифова

Мать ребёнка: Аграфена Григорьева

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Емельян Иосифов

Мать ребёнка: Аграфена Григорьева

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Приемыш Филимон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Новоникольское, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Макар Осипов

Мать ребёнка: Аграфена Григорьева

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Григорьева

Смерть
Неизвестно
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