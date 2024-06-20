Муравьев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Муравьева Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Муравьева Не известно
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Муравьева Не известно
Из города Балашихи Московской области При Петре 1 служили в интендантской службе генералы самодвижение и царя
Смерть
Неизвестно