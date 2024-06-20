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Муравьев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Муравьева Не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Муравьева Не известно

Рождение ребёнка
1857

Сын: Муравьев Денис Семенович

Мать ребёнка: Муравьева Не известно

Из города Балашихи Московской области При Петре 1 служили в интендантской службе генералы самодвижение и царя
Смерть
Неизвестно

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