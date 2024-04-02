Чемякин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемякин Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемякина Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемякина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринь (Чемякина) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царёва (Чемякина) Маргарита Ивановна
Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно