Чемякин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемякин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемякин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемякина Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемякина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринь (Чемякина) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царёва (Чемякина) Маргарита Ивановна

Мать ребёнка: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемякина (Блинова) Клавдия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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