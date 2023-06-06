Русанов Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Звягинцева Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Русанова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курбатова Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: Русанова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русанова Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Русанова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Русанова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русанов Дмитрий Гаврилович
Мать ребёнка: Русанова Агафья
Смерть
Неизвестно