Русанов Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанов Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Звягинцева Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Русанова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбатова Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: Русанова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русанова Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Русанова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Русанова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русанов Дмитрий Гаврилович

Мать ребёнка: Русанова Агафья

Смерть
Неизвестно