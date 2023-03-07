Нечаева Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Нечаева Раиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Нечаев Леонтий Ермолаевич
Рождение ребёнка
20.08.1938
Сын: Нечаев Анатолий Леонтьевич
Отец ребёнка: Нечаев Леонтий Ермолаевич
Рождение ребёнка
15.07.1940
Дочь: Любченко Валентина Леонтьевна
Отец ребёнка: Нечаев Леонтий Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край