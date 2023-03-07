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Нечаева Вера Сергеевна

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Место рождения

Успенская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенская, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Нечаева Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Нечаев Леонтий Ермолаевич

им. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.08.1938

Сын: Нечаев Анатолий Леонтьевич

Отец ребёнка: Нечаев Леонтий Ермолаевич

им. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.07.1940

Дочь: Любченко Валентина Леонтьевна

Отец ребёнка: Нечаев Леонтий Ермолаевич

им. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Леонтий Ермолаевич

Смерть
1978
Тбилисская, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
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