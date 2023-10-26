Югов Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Югов Иван Борисович
Мать ребёнка: не указана
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1760
Сын: Югов Иван Борисович
Мать ребёнка: не указана
Ивана родной брат Иван же Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Ио... Показать все