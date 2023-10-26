Югов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югов Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Югов Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Иоанна Андреева с причетникам... Показать все
Рождение ребёнка
1760

Сын: Югов Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Ивана родной брат Иван же Из росписи Вологодской Епархии Ведомства Великоустюгского Духовного Правления Устюжской округи Двинской трети Пятницкой Погореловской церкви, что на Погорелове священника Ио... Показать все

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