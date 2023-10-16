Крупина (Локалова) Настасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина (Локалова) Настасия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1848

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1848

Отец: Локалов Михайло Петров

Мать: Локалова Дарья Федорова

воспреемники: Отец Петр Яковлев Локалов Елисавета Федоровна вдова Латышева
Бракосочетание
05.10.1869

Муж: Ятманов [крупин] Алексей Савин

ЯГАО Ф.230 Оп.8 Д.282 Л.136-151(об.) от жениха: кр. Иван Дмитриев Холопов от невесты: кр . Александр Петров Локалов Василий Малков
Рождение ребёнка
06.09.1870

Дочь: Елисавета Алексеева

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Алексей Савин

Ф.230 Оп.10 Д.81 Л.77-137 воспреемники: Михайло Петров Локалов Пелагея Иванова жена Никиты Петрова Кочешкова
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ятманов [крупин] Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Алексей Савин

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Алексей Савин

Рождение ребёнка
21.03.1894

Сын: Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

Отец ребёнка: Ятманов [крупин] Алексей Савин

ГАЯО 1118-1.2-4178 л 291 з41 воспр: кр. Великого - Иван Михайлов Локалов девица Александра Алексеевна Крупина
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1917
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