Коновалов Иван Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти31.03.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
22.02.1836 ст.
Сын: Коновалов Прокоп Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1838 ст.
Сын: Коновалов Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1845 ст.