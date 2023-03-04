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Коновалов Иван Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

31.03.1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Коновалов Макар Харитонович

Мать: Коновалова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
22.02.1836 ст.

Сын: Коновалов Прокоп Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1838 ст.

Сын: Коновалов Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Екатерина Ивановна

Смерть
31.03.1845 ст.
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