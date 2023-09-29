Бородулин Евгений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1962
Дочь: Ткачева Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Бородулина Капитолина Петровна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.01.?
Сын: Бородулин Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Бородулина Капитолина Петровна
Смерть
Неизвестно