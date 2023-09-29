Бородулин Евгений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулин Евгений Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1962

Дочь: Ткачева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Бородулина Капитолина Петровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
04.01.?

Сын: Бородулин Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Бородулина Капитолина Петровна

Смерть
Неизвестно
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