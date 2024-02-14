(Гарифуллина) Гыйльмикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гарифуллина) Гыйльмикамал

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтияров Гарифулла

Мать: Сарбижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильфанов Салих

Отец ребёнка: Гильманов Гильфан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гильманов Гильфан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гильманов Гильфан

Смерть
Неизвестно

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