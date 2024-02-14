(Гарифуллина) Гыйльмикамал
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтияров Гарифулла
Мать: Сарбижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Салих
Отец ребёнка: Гильманов Гильфан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гильманов Гильфан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гильманов Гильфан
Смерть
Неизвестно