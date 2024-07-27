Любимова (Туган-Барановская) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.01.1876 ст.
Дата смерти23.03.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1876 ст.
Отец: Туган-Барановский, Мирза Иван Яковлевич
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Любимов Л.Д. На чужбине. - Москва, 1963 | Моя ... мать до самого конца своей жизни была необычайно деятельной, жизнерадостной, подвижной и в Париже (где она скончалась в 1960 году) всецело посвящала с... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Сестра милосердия, общественный деятель
Крещение
21.03.1876 ст.
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Бракосочетание
05.09.1901 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 593, л. 264-422: Метрическая книга церкви Мариинского детского приюта на 1901 г., л. 406об-407 | Сент... Показать все
Рождение ребёнка
18.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Любимов Дмитрий Николаевич
Тула, город Тула, Тульская область
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 650, л. 230-290: Метрическая книга, данная в церковь Лейбъ Гвардіи Сапернаго баталіона на 1902 годъ; л... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.
Сын: Любимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Любимов Дмитрий Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 897, л. 149-207: Метрическая книга, данная в церковь Лейбъ Гвардіи Сапернаго баталіона на 1906 годъ; л... Показать все
Смерть
23.03.1960