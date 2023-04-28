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Базюк (Костриков) Дмитрий Иванович

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Место рождения

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

25.11.1918

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918

Отец: Костриков Иван

Мать: Базюк Домна Антоновна

Яшалта, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базюк Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Базюк Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базюк Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базбк Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1968
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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