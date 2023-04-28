Базюк (Костриков) Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.11.1918
Дата смерти1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1918
Отец: Костриков Иван
Мать: Базюк Домна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базюк Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Базюк Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базюк Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базбк Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1968
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область