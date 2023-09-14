Любимова Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Любимов Андрей Акимович
Рождение ребёнка
17.07.1904
Дочь: Христина Андреевна
Отец ребёнка: Любимов Андрей Акимович
Рождение ребёнка
01.09.1905
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Любимов Андрей Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно