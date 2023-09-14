Любимова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Любимов Андрей Акимович

Рождение ребёнка
17.07.1904

Дочь: Христина Андреевна

Отец ребёнка: Любимов Андрей Акимович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1905

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Любимов Андрей Акимович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Андрей Акимович

Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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