Козлова Стефанида Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1859
Сын: Козлов Иннокентий Ефимович
Отец ребёнка: Козлов Евфим Семенович
Рождение ребёнка
?.04.1869
Сын: Козлов Ипат Ефимович
Отец ребёнка: Козлов Евфим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно