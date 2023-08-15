Козлова Стефанида Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Стефанида Семёновна

Козлова Стефанида Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1859

Сын: Козлов Иннокентий Ефимович

Отец ребёнка: Козлов Евфим Семенович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
?.04.1869

Сын: Козлов Ипат Ефимович

Отец ребёнка: Козлов Евфим Семенович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Евфим Семенович

Смерть
Неизвестно