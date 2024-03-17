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Яковлев Роман Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна

Рождение ребёнка
По 18.12.2009

Сын: Яковлев Савелий Романович

Мать ребёнка: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
С 28.07.2012

Сын: Яковлев Исай Романович

Мать ребёнка: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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