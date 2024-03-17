Яковлев Роман Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
По 18.12.2009
Сын: Яковлев Савелий Романович
Мать ребёнка: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна
Рождение ребёнка
С 28.07.2012
Мать ребёнка: Яковлева (Миронова) Олеся Николаевна