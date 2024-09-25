Ливенцев Илларион Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ливенцев Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1873
Сын: Ливенцев Никанор Иларионович
Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
18.02.1880
Сын: Ливенцев Архип Иларионович
Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
26.03.1882
Сын: Ливенцев Иван Илларионович
Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
17.03.1883
Дочь: Ливенцева Матрона Илларионовна
Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна
1883 предположительно из архивной справки
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Ливенцева Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.1888
Дочь: Ливенцева Ефросинья Илларионовна
Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
27.04.1890
Дочь: Ливенцева Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Ливенцева Мелания Андриановна
Смерть
Неизвестно