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Ливенцев Илларион Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ливенцев Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливенцева Мелания Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливенцева Ольга Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1873

Сын: Ливенцев Никанор Иларионович

Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
18.02.1880

Сын: Ливенцев Архип Иларионович

Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.03.1882

Сын: Ливенцев Иван Илларионович

Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.03.1883

Дочь: Ливенцева Матрона Илларионовна

Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
1883 предположительно из архивной справки
Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Ливенцева Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.06.1888

Дочь: Ливенцева Ефросинья Илларионовна

Мать ребёнка: Ливенцева Ольга Сергеевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.04.1890

Дочь: Ливенцева Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Ливенцева Мелания Андриановна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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