Усирков Сергей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Усиркова Фекла
Рождение ребёнка
1816
Сын: Усирков Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Усиркова Фекла
Место жительства
1858
Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усиркова Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Усиркова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усиркова Фекла
Смерть
Неизвестно