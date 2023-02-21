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Усирков Сергей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Усирков Игнатий Иванович

Мать: Усиркова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Усирков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Усиркова Фекла

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Усирков Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Усиркова Фекла

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
1858
Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усиркова Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Усиркова Фекла

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усиркова Фекла

Смерть
Неизвестно
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