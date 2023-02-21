Курочкин Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиОколо 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Курочкин Данил Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Курочкин Прокопий Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Курочкин Павел Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Около 1801