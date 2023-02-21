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Курочкин Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Около 1801

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Курочкин Андрей Семенович

Мать: Курочкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Курочкин Данил Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Курочкин Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Курочкин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Евдокия Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
Около 1801
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