Горев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горев Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1961

Дата смерти

29.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961

Отец: Горев Александр

Мать: Горева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.05.2010
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