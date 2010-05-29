Горев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1961
Дата смерти29.05.2010
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1961
Отец: Горев Александр
Мать: Горева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Николаевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
29.05.2010