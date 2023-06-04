Артамошкина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамошкина Александра

Артамошкина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамошкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Артамошкин Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамошкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Артамошкин Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамошкин Александр Алексеевич