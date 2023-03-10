Трубников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубников Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1954

Отец: Трубников Никифор

Мать: Александра

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