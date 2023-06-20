Тихомиров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1982 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Света

Рождение ребёнка
23.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Света

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомирова Света