Соловьев Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1907 ст.
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Соловьев Валентин Федорович
Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942