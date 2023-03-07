Соловьев Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Федор Иванович

Соловьев Федор Иванович

avatar

Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: Соловьев Иван Александрович

Мать: Соловьева Дарья Ионовна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1932

Сын: Соловьев Юрий Федорович

Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1933

Сын: Соловьев Валентин Федорович

Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Андреевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Андреевна

Смерть
?.05.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close