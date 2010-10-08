Гудкова Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1926
Дата смерти08.10.2010
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1926
Отец: Гудков Иван Миныч
Мать: Гудкова Аграфена
Рождение ребёнка
08.09.1949
Дочь: Абрамова Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1950
Сын: Вохминов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Вохминов Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
05.05.1954
Дочь: Вохминова Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Вохминов Анатолий Павлович
Смерть
08.10.2010