Гудкова Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1926

Дата смерти

08.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1926

Отец: Гудков Иван Миныч

Мать: Гудкова Аграфена

Рождение ребёнка
08.09.1949

Дочь: Абрамова Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1950

Сын: Вохминов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Вохминов Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
05.05.1954

Дочь: Вохминова Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Вохминов Анатолий Павлович

Смерть
08.10.2010
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