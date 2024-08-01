Пиликин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти05.05.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Пиликин Фёдор
Мать: Пиликина Евдокия
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пиликин Алексей
Мать ребёнка: Пиликина Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мясникова (Пиликина) Мария
Мать ребёнка: Пиликина Матрёна
Смерть
05.05.1896
Причина смерти: Естественная смерть/старость