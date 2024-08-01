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Пиликин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

05.05.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Пиликин Фёдор

Мать: Пиликина Евдокия

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пиликин Алексей

Мать ребёнка: Пиликина Матрёна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мясникова (Пиликина) Мария

Мать ребёнка: Пиликина Матрёна

Смерть
05.05.1896
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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