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Керов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1983

Дочь: Керова-Соколова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1988

Дочь: Керова Елена Николаевич

Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1989

Сын: Керов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.05.?

Сын: Керов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
27.05.?

Сын: Керов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Керова-Белышева Галина Ивановна

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