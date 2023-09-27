Керов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1983
Дочь: Керова-Соколова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1988
Дочь: Керова Елена Николаевич
Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1989
Сын: Керов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.?
Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.?
Мать ребёнка: Керова-Белышева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно